شكاوى من مشاكل تشغيلية بمصانع الأسمنت..وتوقف بيع السيخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تشهد اسعار مواد البناء تراجع في الأسعار خاصة الأسمنت ، وعزا التجار ذلك لركود السوق ، وقال مسؤولو مصانع أسمنت لـ(السوداني) إنهم يواجهون مشاكل تشغيلية في توقف أفران المصانع بسبب شح مادة الكلنكر الخام المصنعة للسلعة.

وقال مسؤول تسويق أسمنت عطبرة معتز محمد علي لـ( السوداني) ان مصانع الأسمنت تواجهه اشكاليات الوقود والطاقة ما انعكس على تراجع انتاج المصانع (50%-40%) ٫ وأوضح بأن المصنع يعمل بنسبة بسيطة ٫ كاشفا عن توقف افران المصانع بسبب انعدام مادة الكلنكر ٫ وقال معتز إن هنالك عرضاً في السلع وركوداً بالأسواق ما انعكس على تراجع الأسعار ٫ مبينا ان سعر طن الأسمنت بالمصانع (20) الف جنيه وأضاف ان سعر الترحيل يتراوح مابين (2-3) آلاف جنيه حسب بعد المصنع ليصل السوق بسعر (25٫5- 26) الف جنيه .

وأضاف تاجر أسمنت بالخرطوم عبدالله محمد بأن هنالك مصانع شبه متوقفة بسبب شح مادة الكلنكر، مشيرا الى ان زيادة الترحيل والخريف انعكست على ركود السوق وتراجع الاسعار، مبينا ان سعر الطن في السوق (26-27,5) الف جنيه لسعر الطن اما سعر الجملة (25,5)الف جنيه ، لافتا الى ان هنالك مصانع شبه متوقفة بسبب الكهرباء والوقود ومادة الكلنكر ، واصفا الحركة التجارية بالضعيفة .

وأكد مسؤول مبيعات بمصنع اوميقا لحديد التسليح لـ(السوداني) احجام المصانع والتجار عن البيع بسبب ارتفاع سعر الصرف ، راهنا عودة البيع بالمصانع بتراجع الدولار ، داعيا الحكومة للسيطرة على أسعاره بالسوق الموازي ، مضيفا أن التكلفة التشغيلية للمصانع تتغير بشكل يومي مما انعكس سلبا على ندرة السيخ بالسوق وتوقف المصانع عن البيع ، مضيفا بان الاسعار غير واضحة .

وقال تاجراسمنت بالسجانة ابراهيم احمد ان اسعار مواد البناء بالأسواق صارت مرتفعة بسبب الدولار خاصة السيخ ، مشيرا الى ان سعر اسمنت عطبرة وبربر بالجملة (25,5) الف جنيه وسعر القطاعى (27) الف جنيع بدلاعن (30) الف جنيه .