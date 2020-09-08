جمعيات الصليب الأحمر تدعم السودان بـ500 ألف دولار لمُتضرِّري الفيضانات

قال المندوب الدائم بجنيف السفير علي بن أبي طالب، إن الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اعلن مصادقة الاتحاد بمبلغ 460000 فرنك سويسري (٥٠٠ ألف دولار أمريكي) لصالح جمعية الهلال الأحمر السوداني في استجابة عاجلة لدرء الكارثة الإنسانية في البلاد.

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وبحسب وكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء، إن بعثة السودان الدائمة لدى الامم المتحدة في جنيف اطلقت نداءً عاجلاً للمنظمات الدولية بجنيف تدعو لتقديم العون والدعم لجهود الحكومة السودانية لمجابهة الفيضانات ودرء آثارها وتوفير الدعم الإنساني للضحايا والمتأثرين. وكشفت عن لقاءات لمندوب السودان الدائم بجنيف مع الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومكتب تنسيق المساعدات الإنسانية (أوشا)، بجانب الصليب الأحمر السويسري في إطار دعم جهود الحكومة وحشد الموارد لدرء آثار السيول والفيضانات التي ضربت أجزاءً واسعة من البلاد.

وكانت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، اعلنت أن معدلات الفيضانات والأمطار المسجلة هذا العام تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة في عامي 1946 و1988 مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)