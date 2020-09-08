قال الفنان ماهر سامي إن لديه مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة وأعمال أخرى مشتركة مع فنانين , بالإضافة إلى فكرة دويتو مع فنان عربي ,مشيراً بحسب صحيفة آخر لحظة إلى الظروف القاسية التي تمر بها البلاد من انهيار اقتصادي وسيول وفيضانات.
وأضاف ماهر في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه علق جميع أعماله الفنية تضامناً مع المتضررين , و أنه يتقدم باعتذاره لجمهوره , متمنياً أن تمر هذه الظروف وأن يعافي الله الوطن ويحفظه من كل شر.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ماهر سامي: الظروف لاتسمح بالغناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.