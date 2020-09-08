ماهر سامي: الظروف لاتسمح بالغناء

قال الفنان ماهر سامي إن لديه مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة وأعمال أخرى مشتركة مع فنانين , بالإضافة إلى فكرة دويتو مع فنان عربي ,مشيراً بحسب صحيفة آخر لحظة إلى الظروف القاسية التي تمر بها البلاد من انهيار اقتصادي وسيول وفيضانات.

وأضاف ماهر في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه علق جميع أعماله الفنية تضامناً مع المتضررين , و أنه يتقدم باعتذاره لجمهوره , متمنياً أن تمر هذه الظروف وأن يعافي الله الوطن ويحفظه من كل شر.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)