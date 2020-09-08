إسراء عادل تكشف حقيقة عودتها لـ( النيل الأزرق)

وضعت المذيعة إسراء عادل حداً لشائعة تعاقدها مع قناة النيل الأزرق وعودتها لتقديم عدد من البرامج ,وقالت إسراء إن عودتها للإطلالة عبر الشاشة الزرقاء وستكون عبر برنامج(توب شو) من إنتاج إحدى الشركات وليس عن طريق تعاقدها مع القناة.

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مضيفة أنها ستكشف عن اسم البرنامج وموضوعاته وكافة تفاصيله عقب الفراغ من لمساته الأخيرة , يذكر وبحسب صحيفة آخر لحظة أن آخر إطلالة لإسراء بقناة النيل الأزرق كانت قبل (7) سنوات,حيث تم فصلها بقرار من المدير الأسبق للقناة حسن فضل المولي, وانضمت بعدها لقناة الشروق, وقدمت عبرها مجموعة من البرامج التوثيقية وبرامج المنوعات الناجحة.

من جانب آخر عبرت الإعلامية الشابة عن تضامنها مع مبادرة (وصلني) التي تهدف إلى توصيل الطلاب الممتحنين في الشهادة الثانوية إلى مراكز الامتحانات مجاناً ,وأفردت إسراء مساحة واسعة للمبادرة في صفحتها بموقع فيسبوك , مناشدة بالمشاركة في المبادرة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)