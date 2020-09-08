وزيرة المالية: المشاكل الاقتصادية في البلاد يمكنها إسقاط الحكومة

أبانت وزيرة المالية والاقتصاد المكلف د. هبة محمد علي أن المؤتمر الاقتصادي القومي سيناقش المشاكل المزمنة التي تتمثل في التضخم، انخفاض قيمة العملة الوطنية، ارتفاع العطالة وسط الشباب، وزيادة نسبة الفقر إلى 65%.
وقطعت الوزيرة بحسب صحيفة السوداني الدولية، بأن مشكلة واحدة من هذه المشاكل يمكن أن تسقط حكومة كاملة، ناهيك عن حكومة تعيش شحاً في الموارد.
وقالت خلال مخاطبتها للمؤتمر الصحفي للحملة الإعلامية للمؤتمر الاقتصادي القومي بوكالة السودان للأنباء، إن من الأولويات الراهنة كيفية صيانة الموارد المنهوبة كالذهب، واستغلالها الاستغلال الأمثل، علاوة إلى استغلال الموارد الخارجية كمدخرات المغتربين، وإيجاد سياسات داعمة للاستثمار، وإجراء إصلاح جمركي، والحوكمة، والتوصل إلى سياسة لإصلاح الجهاز المصرفي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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