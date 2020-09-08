الوضع الصحي ينذر بكارثة بالمناطق المتضررة من الفيضانات

خلف فيضان النيل وما زال حتى اللحظة خسائر في الارواح والممتلكات وهذه مشاهد، تعكس ما خلفه الفيضان من تردي صحي وانعدام في مياه شرب صالحة في بعض المناطق، بالاضافة لانقطاع الكهرباء والفيديو ادناه يعكس تردي في صحة البيئة.
وبحسب الحدث السوداني ان المساعدات التي قدمت توزع ما بين الخرطوم والولايات الاخرى وهناك بعض المناطق وصلتها الخيام والبعض الآخر منها قال لم تصلهم هذه الخيام، حتما الوضع الصحي والعام ينذر يكارثة آتية وآنية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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