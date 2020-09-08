الصحة بالخرطوم توقع عقداً لتوفير خدمات علاجية

وقعت وزارة الصحة ولاية الخرطوم اليوم مع هيئة التأمين الصحي بولاية الخرطوم عقداً لتقديم الخدمات العلاجية بعدد “216” مؤسسة تشمل “174” مركز صحي و”42″ مستشفى.
ووقع عن وزارة الصحة د. الفاتح عثمان مدير عام الوزارة ومن جانب هيئة التأمين الصحي د. محمد الحاج حمد مدير الهيئة ، ويأتي ذلك في إطار توفير الخدمة للمشتركين قُرب أماكن السكن والعمل ولضمان إستمرار تقديم الخدمة للمشتركين والعمل على تجويدها وتوفير الخدمات التخصصية والتشخيصية.
وأمنت الشراكة بحسب (سونا)، على ضرورة التعاون المشترك في جميع الأنشطة المتعلقة بالخدمة الصحية، مثل إنشاء نظام معلومات، وتقديم الدعم للمؤسسات العلاجية، والعمل على توطين وتجويد العلاج في ريف الولاية، وتهيئة وتحسين بيئة شروط العمل لإستبقاء الكوادر الصحية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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