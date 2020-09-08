موظفو البنك السوداني الفرنسي يضربون عن العمل

Advertisements دخل موظفو البنك السوداني الفرنسي في إضراب عن العمل صباح اليوم الثلاثاء. وأكدت مصادر، أن الموظفين يطالبون بتحسين المرتبات. وترك الموظفون أوارقاً مُروّسة تحوي بحسب صحيفة السوداني، كلمات اعتذار للعملاء داخل البنك. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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