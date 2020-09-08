تدشين الآليات الزراعية الحديثة بمحلية العباسية بجنوب كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دشن المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بجنوب كردفان المهندس عبدالله إبراهيم خميس دشن اليوم الثلاثاء بمحلية العباسية تقلي مشروع الآليات الزراعية الحديثة لتنظيمات مهن الانتاج الزراعي والحيواني.

وقال سيادته إن استجلاب الآليات يأتي في إطار التنسيق والتعاون مع أصحاب مهن الإنتاج الزراعي وشركة دال و بتمويل من بنك النيلين.

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وأكد خميس حرص الوزارة لإدخال الآليات والتقانات الحديثة لتطوير الزراعة بغرض زيادة الانتاج والإنتاجية من خلال التخطيط والتوسع في تسجيلات الأراضي والمساحات الزراعية.

من جانبه أكد الأستاذعوض محمد زين المدير التنفيذي لمحلية العباسية أن انطلاق مشروع الآليات والتقانات الحديثة يهدف الى رفع كفاءة المزارعين وزيادة الإنتاج والموارد الإقتصادية بالمحلية مشيدا بجهود أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني الداعمة لتطوير نقل التقانة الحديثة للمزارعين مؤكدا سعي المحلية الجاد في تمليك المزارعين وسائل انتاج جديدة للنهوض بالعمليات الزراعية الحديثة مشيرا الى أن السلطات الأمنية بالمحلية وضعت خطة لتأمين الموسم الزراعي والحد من الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين.

وقال إن موسم هذا العام يبشر بانتاجية عالية بفضل التحضيرات المبكرة التي تتعلق بتوفيرالجازولين والتقاوي بالإضافة الى معدلات هطول الأمطار الغزيرة المستمرة. فيما طالب المزارع على الشريف إدارة بنك النيلين بفتح فرح لها بمحلية العباسية للإستفادة من الخدمات البنكية وقال إن إدخال الجرارات والوابورات تعد رافد حقيقي لاقتصاديات البلاد..