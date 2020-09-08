عودة الإصطفاف بمحطات الوقود بسبب الترحيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أفاد وكيل محطة ببحري عمرالنور لـ(السوداني)بحدوث وفرة بالوقود بالمستودعات وبرر النور تكدس المركبات بمحطات الوقود لتأخر الشحنة واستمرار مشكلة الترحيل، مبيناً أن تعرفة ترحيل الوقود المدعوم ضعيفة مقارنة بالتجاري مما أدى لتهرب أصحاب التراحيل من نقل المدعوم للتجاري ٫ مشيراً إلى أن بعض الشركات لا تملك ناقلات للمواد البترولية ٫ مبيناً بأن حصة المحطة (45) الف لتر.

وقال إن معظم محطات الوقود صارت تجارية ٫ مضيفاً بالتأثير السالب لزيادة رسوم الترحيل على تعرفة الوقود.

وأضاف صاحب محطة وقود بالخرطوم أن هنالك وفرة في المشتقات البترولية واستمرار اشكالية الترحيل من المستودعات للمحطات ٫ مشيراً لانسياب حصته من البنزين والجازولين بشكل طبيعي ، إلا أنهم يعانون من تكدس المركبات و عودة الصفوف بالمحطات خاصة المركبات العاملة بالجازولين لزيادة الطلب والاستهلاك العالي.

وأشار لعرقلة الفيضانات لحركة نقل المشتقات البترولية إلى المناطق المتأثرة بالسيول.

وأكد صاحب محطة وقود بالخرطوم أحمد ابراهيم عودة صفوف الوقود بحسب صحيفة السوداني، بسبب تأخر الناقلات المحملة بالوقود لتأثر الطرق بالأمطار وصعوبة الوصول من المستودعات للمحطات٫ مبيناً أن حصته (4-5) آلاف جالون ٫ وتوقع انفراج الصفوف خلال الأيام المقبلة.