ضبط مستثمر عربي يتاجر بالعملات الأجنبية في الخرطوم

الخليج 365 : ضبطت السلطات الأمنية في السودان، مستثمراً عربياً أثناء مزاولته أنشطة خاصة بتجارة العملات، الممنوعة بموجب القانون المحلي.

والقت السلطات القبض على المتهم وبحوزته مبلغ (20545) ألف دولار، (1085) ألف دينار أردني و(220) درهم إماراتي (887500) ألف جنيه سوداني ودونت بحقه بلاغاً تحت المادة (5) نقد أجنبي.

ويعاني السودان من صعوبات اقتصادية، وشح في العملات الصعبة، الأمر الذي أدى لانتعاشة السوق السوداء.

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