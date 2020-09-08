تدشين برنامج (سلعتي).. وكيفية التسجيل في البرنامج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قدمت وزارتا الصناعة والتجارة والمالية والتخطيط الاقتصادي الاثنين، الدعوة لوسائل الإعلام المقروء والمسموع والمرئي، لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان إنطلاق برنامج (سلعتي)، وذلك عند الثانية عشر ظهر اليوم الثلاثاء بوكالة السودان للأنباء (سونا) بشارع الجمهورية.

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