موظفو وعمال الميناء البرى يضربون عن العمل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
دخل موظفو وعمال الميناء البري بالخرطوم في إضراب عن العمل امس احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في زيادة الأجور وتصميم هيكل وظيفي.
وأوضح عدد من الموظفين في حديثهم لـ(الجريدة) بأن المطالب تتضمن زيادة الأجور وتصميم هيكل وظيفي بمعايير إدارية ومنهجية تراعى فيها الفروقات الوظيفية والمالية ، وشددوا على ضرورة استرداد خصومات التأمين الصحي للأعوام الماضية بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل ما أمكن ذلك بالشكل الذي يحفظ كرامة الموظفين والعمال ويلبي احتياجاتهم الوظيفية
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