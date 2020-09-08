المرشد الإيراني يصدر بيانا “شديد اللهجة” بعد الإساءة للنبي محمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علق المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، على نشر صور مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، في صحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية، والتي أثارت موجة غضب واسعة في العالم الإسلامي.

وأصدر خامنئي، بيانا، استنكر فيه “بأشد العبارات الإهانة التي ارتكبتها مؤخرا مجلة فرنسية بحق الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم)”، وذلك حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأكد، أن الاساءة إلى الرسول محمد (ص) تستهدف صرف أنظار الرأي العام عن المخططات الأمريكية في المنطقة، واصفا إياها بـ”الخطيئة الكبرى، التي لا تغتفر، وتكشف مرة أخرى عن عناد وحقد محفوفين بالشّر تضمرانه الأجهزة السياسيّة والثقافيّة في العالم الغربي تجاه الإسلام والمجتمعات الإسلامية”.

وأضاف خامنئي أن “هدف هذه الخطوة في هذه الفترة قد يكون حرف أذهان الشعوب والحكومات في غرب آسيا عن المخططات القذرة التي ترسمها أمريكا والكيان الصهيوني لهذه المنطقة”، داعيا “الشعوب المسلمة وخاصة في بلدان غرب آسيا، ألا تنسى أبدا عداء السياسيين والقادة الغربيين للإسلام والمسلمين، مع الحفاظ على اليقظة في قضايا هذه المنطقة الحساسة”.