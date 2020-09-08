خطاب إتحاد الكرة يثير جدلاً في المريخ وشداد يوضح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تسلم نادي المريخ أمس خطاباً من اتحاد كرة القدم السوداني بتوقيع الأمين العام للاتحاد د. حسن أبوجبل يطلب فيه الاتحاد إفادة عاجلة من المريخ بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية المنوه عنها والتي صدر قرار بشأنها في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد رقم (15) بتاريخ 30 يناير 2020 .. وأثار الخطاب جدلاً واسعاً في الأوساط المريخية، إذ اعتبر البعض أن الخطاب تأكيد على أن الاتحاد اتخذ قراراً بإلغاء الجمعية العمومية الخاصة بالنظام الأساسي التي عقدها المريخ في وقت سابق وأن الخطاب يعتبر إقراراً ببطلانها وتذكيراً بإعادتها وتأجيل لجمعية انتخاب اللجان العدلية التي أعلن عنها نادي المريخ.. بينما أكد آخرون أن خطاب الاتحاد الأخير لم يحوِ جديداً باستثناء طلب تحديد موعد للجمعية العمومية وأن الخطاب السابق الذي تمت الإشارة إليه كان يحوى طلباً من الإتحاد لنادي المريخ بتأكيد إجازة النظام الأساسي المعتمد من اللجنة القانونية، وذلك من أجل المصلحة العامة، وأنه لن يمنع المريخ من عقد الجمعية العمومية لانتخاب اللجان العدلية والتي أعلن عنها النادي وحدد لها تاريخ الثالث من أكتوبر المقبل (حال موافقة السلطات الصحية).

وفي هذه الأثناء.. أدلى رئيس اتحاد الكرة د. كمال شداد بتصريحات لموقع (كووورة) جاء فيها (ألمح دكتور كمال شداد رئيس اتحاد الكرة السوداني، أن رؤيتهم لم تتغير تجاه النظام الأساسي الجديد للمريخ، مشيراً إلى أن الاتحاد خاطب النادي في فبراير/شباط الماضي، لعقد جمعية عمومية لتأكيد نظامه الأساسي.

وأوضح شداد، في تصريح لـ”كووورة” : “سبق وأن خاطبنا المريخ رسمياً، وطلبنا منه عقد جمعية عمومية في مارس/آذار الماضي، ليؤكد خلالها نظامه الأساسي، وليتيج الفرصة لمن يريد من منتسبي النادي لإجراء أي تعديل عليه”.

وأضاف: “تلك الجمعية التي طالب بها الاتحاد السوداني، كانت سوف تشهد اختيار لجنتي للانتخاب والاستئناف”.

وأتم شداد: “تلك الجمعية لم تنعقد بسبب إعلان الحظر الصحي في مارس/آذار الماضي، نتيجة ظهور فيروس كورونا المستجد”.).

وبحسب تصريحات رئيس الاتحاد، فإن المريخ على موعد مع جمعية عمومية ستشهد مناقشة اثنين من الأجندة الأول تأكيد إجازة النظام الأساسي من خلال إجازة محضر الاجتماع السابق والثاني انتخاب اللجان العدلية للنادي.