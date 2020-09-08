رحيل الفنانة “ستونة”

الخليج 365 : توفيت صباح اليوم الثلاثاء، ‏الفنانة “ستونة” في العاصمة المصرية القاهرة إثر علة لم تمهلها طويلاً. والراحلة ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست في قسم رسم وتصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كان أبرز وأول ظهور لها بمصر في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” للنجم محمد هنيدي، وغَنَّت به أغنيتها الشهيرة “شيكولاتة”.

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