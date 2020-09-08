كارثة الفيضان وضع مأساوي وتفاعل ضعيف

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كارثة حقيقية يعيشها عدد كبير جدا من المواطنين المتأثرين بالفيضان والأضرار الفادحة التى ترتبت عليه ، ومن لم يكن قريبا من تلك المناطق المنكوبة – وما اكثرها – أو لم يكن له اهل أو معارف بين هؤلاء المنكوبين فانه حتما يشاهد الصور الصعبة للفيضان والاثار السالبة التى حدثت للناس .

الجهات الرسمية افادت عن تجاوز معدلات الفيضانات والامطار لهذه السنة الارقام القياسية التي رصدت خلال العامين 1946 و 1986 ، مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع ، حيث غمرت المياه الشوارع والمنازل ، وأدت إلى أضرار بشرية ومادية جسيمة في كارثة هي الأسوأ منذ مائة عام.

وكانت وزارة المياه والري قد أعلنت أن منسوب النيل الأزرق ارتفع إلى 17.58 مترا (57 قدما)، ووصفته بأنه “مستوى تاريخي منذ بدء رصد النهر في العام 1902″، وكان أعلى معدل سابق 17.26 مترا.

وهاهى شاشات بعض الفضائيات العربية والعالمية تنقل صورا من هذا الواقع المزرى ، وهاهم بعض مراسليها يخوضون المياه ويصلون الى المنكوبين فى مناطقهم وينقلون تقارير حية مصورة عن ماجرى ويجرى الان ، وما يؤسف له ان يكون اهتمام فضائياتنا واذاعاتنا دون المطلوب ، ولايرتقى الى حجم المصاب ، ومن المؤسف ان نرى كثير من هذه المحطات مشغولة بالغناء وتوافه الامور والوطن فى نكبة والناس فى مصاب كبير فكثيرون فقدوا ارواحهم واحزان اهلهم جديدة ومحطاتنا الاعلامية الغير مسؤولة ولامحترمة مشغولة بالغناء واللهو وتافه الكلام وكأن هؤلاء المكلومين ليسوا من أهل هذا البلد ، وكان اهل الضحايا لايستحقون مراعاة مشاعرهم ، وايضا رأينا بيوتا تنهار أمام ناظرى أصحابها العاجزين عن عمل أى شيء والحيرة تتملكهم والحسرة بادية على وجوههم وهم قد اجتهدوا للفرار بارواحهم مخلفين وراءهم الممتلكات مع علمهم انه ليس سهلا عليهم تعويض خسارتهم ، وهذا غير فقدانهم بيوتهم أصلا ، ولكن استجابة حكومتنا اضعف من المطلوب اذ لايكفى ان تخرج علينا الوزيرة الاستاذة لينا الشيخ لتذيع بيان مجلس الوزراء باعلان حالة الطوارئ والاشارة الى عدد الولايات المتضررة فهذا لايكفى ، والحكومة مطالبة بالتحرك الجدى كأن توجه الجيش والشرطة والقوى الأمنية الى اغاثة المتضررين وتقوية المصدات التى تحمى بقية المناطق التى يصلها الضرر من ان تطالها غضبة النيل وان يتم الاهتمام الكبير بهؤلاء الذين فقدوا المأوى والمساعدة بقدر المستطاع فى عمل مايلزم لهم ، ولابد ان يلتقى هذا الجهد الرسمى مع جهد شعبى بدأت ملامحه تلوح فى الافق لكنه حتما دون المطلوب ويحتاج الى تنظيمه واخراجه بالشكل الجيد الذى يجعل منه مثمرا ومحققا لاهدافه بشكل أفضل.