“المسابقات” ترتب لبرنامج ضاغط للمباريات المتبقية وترفض التأجيل

تفيد متابعات مصادر أن لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم شرعت فوراً في تنفيذ توجيه رئيس الاتحاد د. كمال شداد ببرمجة المباريات المتبقية من بطولة الدوري الممتاز.

ووفقاً للمصادر، فإن ضيق الفترة المتبقية على نهاية الموسم وتسمية الممثلين إفريقياً المحدد لها يوم 20 أكتوبر كآخر يوم يسمح فيه للاتحادات الوطنية بتسمية ممثليها سيفرض على لجنة المسابقات فرض برمجة ضاغطة للغاية للجولات المتبقية مع رفض التأجيل لأي سبب كان.

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وبحسب صحيفة الصيحة، يتوقع أن يثير البرنامج الذي سيصدر مطلع الأسبوع المقبل غضب واستياء الأجهزة الفنية للأندية على اعتبار المخاطر الكبيرة التي سيمثلها على سلامة اللاعبين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)