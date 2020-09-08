تفاصيل مثيرة في محاكمة (9) أجانب ضبط بأحشائهم مخدرات

كشف الشاكي تفاصيل مثيرة في قضية محاكمة (9) متهمين تشاديين وسودانيين إثنين يواجهون تهمة الاتجار بالمخدرات بعد أن ضبط بأحشائهم (997) أمبولة من (بودرة الكوكايين) بمطار الخرطوم.

وعند سماع أقوال الشاكي بمحكمة الإرهاب أفاد بأنه مساعد شرطة المكاشفي إمام الشيخ، تابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرعية مطار الخرطوم الدولي، بأنه وبتاريخ البلاغ تم تكليفهم من قبل مدير مطار الخرطوم بمتابعة معلومة وردت بوجود أشخاص قادمين من انجمينا عبر شركة طيران شهيرة وبحوزتهم كمية من المخدرات، منبهاً إلى أنه وبوصول المتهمين على متن الرحلة السفرية تم اقتيادهم لمكتب مكافحة المخدرات بالمطار في وجود شهود محايدين.

منوهاً إلى أنه وبموجب خطاب من مدير مطار الخرطوم تمت إحالة المتهمين جميعاً إلى مستشفى الشرطة بغرض إخضاعهم لفحص الموجات الصوتية لوجود معلومات بأنهم يحملون مخدرات بأحشائهم، موضحاً بأنه وبفحص المتهمين بالموجات الصوتية اتضح وجود أجسام غريبة داخل أحشائهم بحد تعبيره، منوهاً إلى أنه وبعد الفحص تم اعطائهم فاكهة موز وأدوية مسهلات وتسليم أي واحد منهم (جردل) عليه كيس بلاستيكي للجلوس عليه واتمام عملية إخراج المخدرات، مؤكداً للمحكمة بأنه وليومين متتاليين ظل المتهمون يخرجون أمبولات المخدرات وبلغ عددها (997) أمبولة كوكايين وهي عبارة عن كبسولات اسطوانية الشكل بيضاوية اللون على أطرافها كيس (نايلون) على حد قوله، مشدداً على أن داخل هذه الأمبولات (بودرة كوكايين) جيرية.

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وأوضح الشاكي بحسب صحيفة السوداني الدولية، عند مناقشته بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة مكافحة المخدرات شهد الدين طه الكباشي، بأنه تم التعرف على المتهمين بجنسية تشادية وذلك من خلال جوازات سفرهم ومستندات اثباتات الشخصية.

من جهته استمعت المحكمة إلى إفادة (3) من شهود الاتهام من بينهم طبيب. وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)