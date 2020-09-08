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شاهد بالفيديو … ثورة النيل العنيد

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Samira Yousif 0 تبليغ

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في مشهد يدعو لاخذ الحيطة والحذر النيل العنيد يواصل ثورته ويهدد بتجاوز المتاريس وإجتياح كل الأحياء المجاورة بولاية الخرطوم بحسب الحدث السوداني.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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