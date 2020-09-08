سقوط لوحة إعلانية ضخمة على ركشة

تداول مواقع التواصل الاجتماعي صورة للوحة إعلانية ضخمة في الطريق العام سقطت على عربة و”ركشة” بمحلية شرق النيل منطقة “الحاج يوسف” وبحسب الحدث السوداني تسببت رياح عاتية هبت مساء “الإثنين” في خسائر كبيرة وسقطت عدة لافتات اخرى مما ادى الى ازدحام واعاقة في حركة المرور .

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