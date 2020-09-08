حركة جيش تحرير السودان تنفي ما تداول في الصحف

نفى الناطق الرسمي باسم حركة جيش تحرير السودان محمد عبد الرحمن الناير البيان الذي تداولته الصحف أمس “الاثنين” الذي أشير فيه إلى أن الحكومة الانتقالية قد تواصلت مع رئيس الحركة عبد الواحد محمد نور وأعلن عن انخراط الحركة في التفاوض مع الحكومة ومن غير شروط. وجاء في التصريح استعداد الحكومة لتوفير كل الضمانات التي يحتاجها عبد الواحد وهذا غير صحيح.

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وأكد الناير بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن كل ما تم أن عبد الواحد اتصل بالرفيق عبد العزيز الحلو إبان وجوده في أديس أبابا في إطار التواصل الدائم بينهما ووجد معه الدكتور عبد الله حمدوك وطلب أن يسلم عليه كمواطن سوداني وللعلاقة الشخصية التي تربط بينهما، وأن الحركة لم تتحدث مطلقاً مع حكومة الخرطوم ولا تبحث عن أي ضمانات شخصية بل تبحث عن تحقيق أهداف الثورة وبناء دولة المواطنة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)