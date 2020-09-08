تفاقم أزمة الخبر بود مدني

تفاقمت أزمة الخبز بودمدني مما أدى لارتفاع سعره بالسوق الأسود حيث وصل سعر الرغيفة ٨ جنيهات، في وقت كشف فيه عدد من أصحاب المخابز عن زيادات جديدة في الخبز التجاري اعتبارا من اليوم بواقع ٦ جنيهات للقطعة الواحدة.
واستنكرت قطاعات واسعة من مواطني ودمدني الغياب التام للاجهزة الرقابية الحكومية مما يدور فى الاسواق ، وقال المواطن معتمد أحمد محمد مصطفى (ابولكيلك) في حديثه أمس: الأوضاع تسير إلى الأسوأ بمقياس التوالي الهندسي وليس الحسابي، واشار لمعاناة المواطن في الحصول على الخبز بسبب الندرة والارتفاع الجنوني للسلع الاستراتجية التي تشمل الجازولين ، البنزين والغاز ، وأردف تراجعت وجبات بعض الأسر إلى واحدة وهناك من لا تتوفر لهم حتى الوجبة الواحدة ، فيما أبدى المواطن عبدالرحمن صديق استغرابه من التصاعد المتواصل لأسعار الخبز مع تقلص حجمه وقال : الأسرة تحتاج لخبز بمائة جنيه يوميا ، وطالب والي ولاية الولاية بتوفير الخبز والوقود للمواطنين .
وفى السياق كشفت جولة بحسب صحيفة الجريدة بودمدني، إغلاق عدد كبير من المخابز المدعومة وخروجها عن الخدمة فيما تشهد المخابز التجارية اصطفافا لمسافات طويلة مع انتعاش ظاهرة السوق الأسود .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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