سقوط لافتات اعلانية بالحاج يوسف ونجاة سائقي مركبات

نجا عدد من سائقي المركبات العامة والخاصة من الموت المحقق إثر سقوط عدد من اللافتات الاعلانية التي تتبع لاحدى شركات الاتصالات عند محطتي شارع واحد والردمية بالحاج يوسف على التوالي الامر الذي تسبب في ازدحام مروري خانق وأثار حالة من الهلع لدى مواطني المنطقة.
ونقل شهود عيان أنه أثناء هطول الامطار التي ضربت الخرطوم أمس مصحوبة بموجة رياح عاتية سقطت عدد من اللوحات الاعلانية على الطريق العام مما تسبب في تهشيم مركبة عامة وركشة دون خسائر في الارواح في وقت أستنكر فيه عدد من المواطنون الحادثة وأكدوا بحسب صحيفة الجريدة، ان ذلك يعود لعدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة في تثبيت اللوحات الاعلانية على الطرق الرئيسية والفرعية بالخرطوم وحملوها مسؤولية سقوط تلك اللوحات وحذروا من تكرار مثل هذه الحادثة .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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