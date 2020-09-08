‏تابع مجلس الوزراء ببالغ الأسف أنباء الفيضانات التي تعرضت لها السودان الشقيق مؤخراً وما ترتب عليها من خسائر بشرية وأضرار كبيرة. وتضامناً مع الأشقاء السودانيين، فقد قرر مجلس الوزراء بحسب صحيفة السوداني، إرسال مواد إغاثة وتموين بصورة عاجلة، ‏وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر لتأمين تلك المواد وإيصالها للمتضررين من هذه الفيضانات. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. مجلس الوزراء الكويتي يقرر إرسال مواد إغاثة بصورة عاجلة للمتضررين من الفيضانات بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.