أنصار الله يستهدفون مطار أبها الدولي في السعودية بطائرات مسيرة

الخليج 365:

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله في اليمن، العميد يحيى سريع، إن الجماعة استهدفت مطار أبها الدولي في السعودية بعدد من الطائرات المسيرة.

وكتب المتحدث يحيى سريع على تويتر يقول “الهجوم المتواصل للطيران المسير على مطار أبها الدولي أدى إلى تعطيله لعدة ساعات”.

وكتب المتحدث باسم “أنصار الله”، يحيى سريع، على تويتر يقول “بفضل الله وتأييده سلاح الجو المسير يستهدف مطار أبها الدولي فجر اليوم بعدد من طائرات صماد 3 المسيره وكانت الاصابة دقيقة”.

وتابع سريع “يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي على التصعيد المتواصل لقوى العدوان وحصارهم المستمر للشعب اليمني العظيم، وعملياتنا مستمره طالما استمر العدوان والحصار”.

وشدد سريع على أن “الهجوم المتواصل للطيران المسير على مطار أبها الدولي أدى إلي تعطيله لعدة ساعات”.