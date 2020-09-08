البرهان يبحث باسمرا الملفات الأمنية والتطبيع

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ ان تفجرت ثورة ديسمبر وأطاحت بالطاغية ونظامه المستبد ومجيئ حكومة الشعب والعلاقة مع اريتريا تمر بمنعرجات وعدم وضوح فما بين قائل ان اسمرا غير مرتاحة للتغيير الذي تم مع ان علاقتها مع البشير لم تكن سمنا على عسل ، والى قائل ان اريتريا وبحكم ارتباطها الوثيق بالامارات والعدو الصهيونى ظلت تلعب دورا خفيا فى التأثير على صانع القرار او على الاقل انها تريد تثبيت موطئ قدم لها فى ساحة المولد السودانية المحتشدة بكل لون وصنف وجنس ، ويحاول البعض الاشارة للاتهامات التى طالت اريتريا بالتورط في أحداث الشرق التى اتخذت طابع الفتنة القبلية والاقتتال الذى شهدته مدن بورسودان والقضارف وحلفا الجديدة وكسلا ، وهذا غير أحداث كسلا الأخيرة التى تفجرت بسبب الخلاف حول تعيين الوالى صالح عمار والمآسى التى شهدتها المدينة ، اقول ان الاتهامات التى طالت اريتريا من اكثر من جهة بالتورط فى هذه الاحداث كل ذلك جعل الكثيرين ينظرون الى اسمرا نظر ريبة ، ومع ان الرئيس الاريترى اسياسى افورقى قد زار السودان والتقى مكونات الحكم من مدنيين وعسكريين إلا ان القول بان لاريتريا هدفا خاصا تريد تحقيقه من خلال نشاطها فى الساحة السودانية المعقدة وارتباطاتها المتشابكة ببعض القوى السياسية والاجتماعية فى البلد كل ذلك جعل العلاقة مع اريتريا ليست واضحة ويكتنفها الغموض ، وهى ليست كالعلاقة بيننا ودول اخرى فى الجوار كاثيوبيا ومصر وتشاد .

البعض كان يصر على الدور الاريتري الواضح في التآمر على الثورة وحكومتها سواء بما راج اكثر من مرة عن استضافة اسمرا للفريق صلاح قوش ، أو الحديث عن تنظيم السفارة الاريترية بالخرطوم لقاء خاصا بمسار الشرق في مفاوضات جوبا وهو ما انتقده كثيرون واعتبروه تدخلا في شأن داخلي، ورغم نفي السفارة للامر إلا ان الانتقادات طالتها ، وايضا هناك حديث عن عمل منظم تقوم به اسمرا للاضرار بالاقتصاد السودانى عبر رعاية تهريب المنتجات السودانية التى يحتاجها السوق المحلى ، والى غير ذلك من كثير مما يثار عن قضايا وملفات شائكة تبرز الى السطح عندما يتم الحديث عن العلاقات السودانية الاريترية .

نستحضر كل هذا الكلام ونحن نقرأ الخبر عن زيارة رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان لاسمرا والتى تميزت بغلبة الطابع الامني عليها اذ ان الرجل توجه صباح الاثنين إلى دولة إريتريا في زيارة قصيرة يرافقه فيها مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد ورئيس هيئة الإستخبارات العسكرية اللواء ركن ياسر محمد عثمان ، واول مايتبادر الى الذهن بخصوص هذه الزيارة انها أمنية وعسكرية صرفة، وهذا مايرجح ان الزائر سيناقش مع مضيفه الملفات الأمنية التى اشرنا الى بعضها اعلاه ، وهناك احتمال – لايستبعده كثيرون – ان يكون للزيارة ذات الطابع الامنى البحت علاقة بما ينشر من تسريبات هنا وهناك عن مفاوضات مباشرة وغير مباشرة للحكومة مع الادارة الأمريكية الحالية بخصوص مسألة التطبيع والدور الذي يمكن ان تلعبه اسمرا في هذا الباب بحكم علاقتها الوثيقة باسرائيل ودعاة التطبيع في المنطقة سواء جاهروا بذلك كالامارات والبحرين أو لعبوا سرا من تحت الطاولة كالسعودية .

نتمنى ان تكون زيارة الفريق البرهان الى اريتريا متعلقة بقضايانا المشتركة وان لاتكون مناسبة للحديث عن التطبيع.