الصين توجه اتهاما خطيرا للهند بشأن نزاع حدودي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهمت الصين القوات الهندية بانتهاك اتفاق ثنائي وإطلاق أعيرة تحذيرية في الهواء خلال مواجهة مع عسكريين صينيين على الحدود المتنازع عليها، يوم الاثنين، وسط تجدد التوتر بين البلدين.

ونقلت رويترز عن تشانغ شوي لي، المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الغربية لجيش التحرير الشعبي الصيني في بيان نشره الموقع الإخباري الرسمي للجيش في وقت مبكر، اليوم الثلاثاء، إن حرس الحدود الصينيين اتخذوا “إجراءات مضادة” لتحقيق الاستقرار في الوضع.

ولم يوضح البيان طبيعة تلك الإجراءات أو ما إذا كانت القوات الصينية أطلقت أيضا طلقات تحذيرية.

يشار إلى أن الجانبين يلتزمان ببروتوكول طويل الأمد لتجنب استخدام الأسلحة النارية على الحدود الحساسة بالغة الارتفاع والتي تمر عبر جبال الهيمالايا الغربية على الرغم من أن هذا الاتفاق لم يمنع وقوع إصابات.

وقُتل 20 جنديا هنديا في اشتباك مع قوات صينية في يونيو/ حزيران وهو الحادث الذي دفع الصين والهند لنشر قوات إضافية على امتداد الحدود.

وقال المتحدث الصيني “نطلب من الجانب الهندي التوقف عن الأعمال الخطيرة فورا .. والتحقيق بدقة ومعاقبة الأفراد الذين أطلقوا أعيرة نارية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى”.