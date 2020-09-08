عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
التيار
تحقيق للتيار يكشف المثير حول انفجار ابو وليدات
مصدر شرطي : وفاة المواطن التركي نتجية ذبحة صدرية
ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات إلى ١٠٢ وفاة
الحكومة والثورية يوقعان مصفوفات تنفيذ اتفاق سلام
الانتباهة
١٠٢ قتيل بالفيضانات وغرق التمانيات
التحقيق مع وفد التغيير المفاوض للمجلس العسكري في قضية فض الاعتصام
تحويل مقر محاكمة شقيق المعزول
فراغ خزانة المالية ومعلومات جديدة حول سرقة اجزاء السيارات
فصل ٥ أعضاء بالحرية والتغيير اشتكو الوالي في شمال كردفان
نبيل أديب : استمعنا لشهادات قيادات بارزة في الحكومة والمجتمع
السوداني
مواطنون ولاية سنار يطالبون حمدوك بإقالة الوالي
السيسي يكشف لـلسوداني تفاصيل اللقاء مع البرهان
نهب أموال سعودية من زوجين
ارتفاع الدولار لـ ٢٢٢ جنيه بالموازي
التحقيق مع علي عثمان محمد طه وإيداع محمد يوسف حراسة نيابة الفساد
التربية بالنيل الأبيض تؤكد وصول طرود امتحانات الشهادة الثانوية
شرطة الخرطوم حملاتنا تستهدف إزالة السكن العشوائي
أخبار اليوم
الرى تحذر من الفيضان الخاطف وتقول: الخرطوم في كف عفريت.
تقارير صحفية حول زيارة البرهان لأسمرا وإجتماعه بأفورقي.
حمدوك من سنجة : سنعمل على معالجة التحديات.
وزيرة الصحة المصرية تبدأ اليوم زيارة للسودان.
جماعة أنصار السنة: التزام اطراف النزاع بكسلا بالهدنة وعدم إراقة الدماء.
ضبط مواد متفجرة وعملات اجنبية مهربة بولاية نهرالنيل.
الوطن
البرهان يسجل زيارة مفاجئة لأرتريا
وزارة التجارة تكشف أسباب إرجاع بواخر المواشي
الحكومة والجبهة الثورية توقعان مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام
ضبط مصنع عشوائي للتعدين
توقيف أجنبي يتاجر في العملات
النيل الدولية
البرهان يعود للبلاد بعد زيارة قصيرة لأريتريا
102 وفاة جراء الفيضانات والمياه تغرق قرى كاملة شمال الخرطوم
ضبط مواد متفجرة وعملات اجنبية مهربة بولاية نهر النيل
وزيرة الصحة المصرية تزور البلاد اليوم
مركزية غرب أم درمان تهدد بالتصعيد الثوري والاعتصام
السوداني الدولية
البرهان يصل إلى أسمرا في زيارة رسمية إلى اريتريا
أولياء أمور يطالبون بتأجيل امتحانات الشهادة
وقفة احتجاجية لعاملين بشركة الخطوط الجوية السودانية
موظفو الميناء البري يعلنون تنفيذ إضرابهم اعتباراً من مساء الاثنين
نفاذ الدقيق بالدمازين
القوات المسلحة
مباحثات بين البرهان وافورقي باسمرا
الحكومة والجبهة الثورية توقعان مصفوفات تنفيذ سلام جوبا
حمدوك :خسائر ولاية سنار من الفيضانات تفوق المناطق الاخري
الوساطة الجنوبية تدعو عبد الواحد للانضمام للسلام
آخر لحظة
الشعبي: لا نعوِّل على العسكر
النيل يبتلع منطقة كاملة شمال بحري
ضبط مستثمر عربي يتاجر في العملات
وفاة (11) شخصاً جراء الأمطار بشمال كردفان
الحكومة والثورية توقعان مصفوفات تنفيذ الاتفاق
صوت الأمة
توقف مطاحن للدقيق عن العمل
إتهام “موسى هلال” بالحرابة والقتل العمد
ضبط أسلحة ومتفجرات وعملات أجنبية بنهر النيل
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.