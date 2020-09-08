الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 نشرت صحيفة الرأى الأردنية، كاريكاتير صباح اليوم الإثنين، للتعبير عن التضامن مع دولة السودان، التى تتعرض لفيضانات وسيول منذ أيام أدت إلى تدمير مئات المنازل وتشريد الملايين.



Advertisements ويعبر الكاريكاتير المنشور فى الصحيفة الأردنية، عن الدمار الذي لحق بالأراضي السودانية نتيجة للفيضانات والسيول الغزيرة، مصورا الشعب السودان بالشخص الباكي على الأرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. السودان يبكى على الأرض بسبب الفيضانات (كاريكاتير) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.