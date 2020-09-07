عبرت طائرة الرئيس التشادي إدريس ديبي عبرت منتصف نهار اليوم الأجواء السودانية، مباشرة في طريقها إلى ادإسرائيل. وتعد رحلة ديبي وفق صحيفة السوداني ثالث رحلة مباشرة تُستخدم فيها الأجواء السودانية الى إسرائيل. ويأتى ذلك بعد اتفاق تم في لقاء جرى في العاصمة كمبالا بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة ديبي تعبر الأجواء السودانية إلى إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.