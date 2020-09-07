إتفاق بين وزارة الري ومشروع الجزيرة لزيادة مساحة القمح

جدد وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس، التأكيد على إمكانية مضاعفة مساحات القمح في الموسم الشتوي القادم الى 800 ألف فدان، تبعا لكمية المياه المتوفرة.

الى ذلك أعلن رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الدكتور صديق عبد الهادي وفق ( سونا) عن إتفاق كامل مع وزارة الري في كيفية تجاوز المشاكل التي ظهرت في بعض الاقسام فيما يخص توفير مياه الرى وأكد عباس أن مستوى الأداء للعروة المقبلة سيكون أفضل بكثير من الأعوام السابقة، استناداً على التحضيرات والإستعدادات التي قامت بها الوزارة

واكد وزير الري بأن الموسم الشتوي السابق نجح بشكل غير مسبوق بسبب توفر التمويل، وللجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الري للتقليل من مشاكل الري، الى جانب أن السعر التركيزي للقمح كان مغرياً، ولأن التقاوي تم توفيرها عبر الإتحاد الأفريقي، مشددا على ضرورة توفر هذه العوامل لانجاح الموسم الشتوي المقبل كما رهن وزير الري تحقيق نتائج أفضل في الموسم المقبل بالالتزام بالمحددات الفنية والدورة الزراعية، بالإضافة الى تكامل الادوار بين كل اطراف الانتاج

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )