عاجل.. الحكومة و"الجبهة الثورية" توقعان مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام

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الإثنين 7 سبتمبر 2020
وقعت الحكومة وفصائل "الجبهة الثورية"، بالأحرف الأولى، على مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام بين الطرفين، وتم التوقيع على مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام في مسارات الوسط، والشمال، وشرق السودان، ودارفور، كما وقعت الحكومة السودانية و "الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال - جناح مالك عقار" على مصفوفة تنفيذ الاتفاق السياسي، ومصفوفة تنفيذ الترتيبات الأمنية بين الطرفين، فضلًا عن توقيع مصفوفة تنفيذ بروتوكول القضايا القومية، لمختلف المسارات.
كانت الحكومة و"الجبهة الثورية"، وقعتا اتفاق السلام بالأحرف الأولى، الأسبوع الماضي، ومن المقرر توقيعه بشكل نهائي في 2 أكتوبر المقبل.
وقال رئيس فريق الوساطة في مفاوضات السلام مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، توت قلواك، في تصريح صحفي من جوبا، إن "الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال - جناح عبدالعزيز الحلو" أكدت الالتزام بمنبر جوبا والعودة لطاولة التفاوض.
ودعا عبد الواحد نور قائد حركة "تحرير السودان - جناح عبد الواحد نور"، إلى الانضمام لمفاوضات السلام، مشددا على أن استقرار السودان وجنوب السودان مرتبط ببعضه البعض.
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