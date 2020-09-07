الحكومة وفصائل الجبهة الثورية توقعان بالأحرف الأولى على جداول تنفيذ اتفاق سلام جوبا

وقع اليوم الاثنين، بالأحرف الأولى على مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام بمسار الوسط، ومسار الشمال، ومن ثم مسار اتفاق شرق السودان ووقّعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال – الجبهة الثورية على مصفوفة تنفيذ الاتفاق السياسي، ومصفوفة تنفيذ الترتيبات الأمنية بين الطرفين.
كما تم التوقيع وفق صحيفة السوداني على مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام بمسار دارفور لبروتوكولاتها الثمانية من طرف الحكومة السودانية وفصائل حركات الكفاح المسلح لمسار دارفور (التحالف السوداني – حركة العدل والمساواة – حركة تحرير السودان – تجمع قوى تحرير السودان وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي) واختتمت توقيعات مصفوفة تنفيذ اتفاق السلام بين جميع الأطراف بمصفوفة تنفيذ بروتوكول القضايا القومية، حيث شمل التوقيع المسارات المختلفة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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