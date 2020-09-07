تراجع مناسيب النيل الازرق وزيادة فى الابيض

اعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية ، أن منسوب الخرطوم سجل اليوم الاثنين (17.65 متر) متجاوزا أعلى قمة مسجلة (17.26 مترا) بـ39 سم، و أقل ب 1 سم عن الأمس وسينخفض غدا في حدود 3 سم،بينما سجلت محطة شندي اليوم (18.37مترا) والتي تفوق أعلى قمة مسجلة (18.07 مترا) بـ30 سم، و من المتوقع أن تنخفص بمقدار 1 سم ليوم غد الثلاثاء بينما باتت مناسيب النيل الأبيض من الجبلين حتى خزان جبل الأولياء في أعلى مستوياتها.

وقالت لجنة الفيضانات في بيانها اليوم وفق( سونا ) ان متوسط الأمطار التي هطلت في أعلى حوض النيل الازرق خلال الثالث والخامس من سبتمبر الجاري كانت 6 و8 و5 ملم على التوالي مما يؤدي إلى إنخفاض في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الأثيوبية ليوم غد (الثلاثاء) ليكون الوارد في حدود 750 مليون متر مكعب،بينما كان متوسط الأمطار في حوض العطبراوي في يومي 4 و5 سبتمبر 13 و7 ملم على التوالي والتي ستؤدي إلى إنخفاض في وارد العطبراوي في حدود 110 مليون متر مكعب.

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وتوقعت اللجنة ان تكون المناسيب ليوم غد الثلاثاء على النحو التالي:

• القطاع: الدمازين – سنار سيشهد إنخفاضا (في حدود 10سم).

• القطاع : سنار – الخرطوم سيشهد إنخفاضا (في حدود 3 سم).

• القطاع : الخرطوم – عطبرة سيشهد إرتفاعاً ( في حدود 2سم).

• القطاع : خشم القربة – عطبرة سيشهد إنخفاضا (في حدود 10سم).

• القطاع : عطبرة – سد مروي سيشهد إرتفاعاً ( في حدود 3 سم).

• القطاع : سد مروي -الدبة سيشهد إرتفاعاً ( في حدود 3 سم).

• القطاع :الدبة – دنقلا سيشهد إرتفاعاً ( في حدود 7 سم).

وذكرت اللجنة في تقريرها أن محطة مدني سجلت اليوم 20.54 متراً ويتوقع ان تسجل غدا الثلاثاء 20.50 مترا وتنخفض الاربعاء الى 20.45 متراً،بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 19.15 مترا ،وتصل يوم غدا الثلاثاء الى 19.10 مترا ، وتوقعت اللجنة أن تنخفض المناسيب في الخرطوم غدا الى 17.62 مترا وتوالي الانخفاض يوم الاربعاء الى منسوب 17.61 مترا ،بينما يتوقع ان تنخفض المناسيب في محطة شندي غدا الثلاثاء لتسجل 18.36 مترا وتوالي الانخفاض يوم الاربعاء لتسجل 18.34 متراً ،وسجلت محطة عطبرة اليوم 16.28 مترا،وتسجل يوم غد 16.23 متراً،بينما سجلت محطة دنقلا اليوم 15.21 مترا وترتفع غدا الى 15.28 متراً

ودعت اللجنة الجهات المختصة والمواطنين لإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسوف تواصل الإدارة العامة متابعة موقف الفيضان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )