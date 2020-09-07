شاهد بالفيديو.. استقرار في مسوب مياه النيل بعد تسجيله ارتفاعات غير مسبوقة

بعد أسابيع من الفيضانات.. السلطات السودانية: استقرار منسوب نهر النيل في بعض المحطات بعد ارتفاع غير مسبوق منذ 100 عام. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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