إفلاس رصيد أصالة على انستغرام… مالقصة؟

تفاجأ متابعو الفنانة أصالة نصري بإفلاس رصيدها الخاص على انستغرام. فبدأ خالياً من أي صورة أو تعليق على الإطلاق. وتوقع المتابعون بحسب صحيفة آخر لحظة أن يكون الأمر حيلة من أصالة للتشويق والترويج لألبومها الجديد (لاتستسلم) واعتبر البعض أن أصالة ارتأت تجميد نشاطها على حسابها في هذة الفترة، فيما لفت آخرون إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع الترويج لإطلاق ألبومها الجديد. متسائلين:هل تسعى أصالة لإثارة فضول متابعيها قبل أن يبصر جديدها النور؟ الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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