تمسك بموقفه القاضي ببطلان الإجراءات السابقة .. اتحاد الكرة يراسل مجلس المريخ بشأن النظام الأساسي

أرسل اتحاد الكرة، خطاباً جديداً إلى مجلس إدارة نادي المريخ بشأن تحديد موعد عاجل لانعقاد الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي الجديد.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة رفض خلال وقت سابق إجازة النظام الأساسي، وأقر ببطلان الجمعية العمومية التي انعقدت خلال وقت سابق.

ورغماً عن تمسك مجلس المريخ بقيادة المدير التنفيذي مدثر خيري، بالنظام المجاز سلفاً إلا أن اتحاد الكرة تمسك بقرار مجلس الإدارة القاضي ببطلان النظام وطالب بضرورة الشروع في تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية لإجازة النظام الجديد.

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يشار إلى أن الاتحاد سبق وأن سمي عضو مجلس الإدارة حسين أب قبة من أجل الإشراف على إجراءات الجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي بالمريخ.

وأقر نائب رئيس اتحاد الكرة نصر الدين حميدتي بحسب صحيفة السوداني، بأن قرار مجلس إدارة الاتحاد واضح بشأن النظام الأساسي لنادي المريخ لافتاً إلى أن الأحاديث التي تتحدث عن إجازة النظام وتحديد موعد لانعقاد الانتخابات لا أساس لها من الصحة حسب قوله.

ورفض اتحاد الكرة الإجراءات التي اتخذها مجلس المريخ مؤخراً والخاصة بتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لتكوين اللجان العدلية والانتخابية والتي من المفترض أن تنعقد بتاريخ 3 أكتوبر القادم.

ويتمسك الاتحاد بقراره الداعي لإعادة إجراءات انعقاد جمعية النظام الأساسي، ومن ثم الشروع عقب ذلك في انعقاد الانتخابات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)