مدرسة خاصة ترفض تسجيل أبناء أحد أولياء الأمور

رفضت مدرسة الخرطوم الدبلوماسية تسجيل أبناء السيد إسماعيل حسين، للعام الدراسي 2020م وبعثت بخطاب لوزارة التربية والتعليم قطاع التعليم الخاص، الذي رفض الحجج التي ساقتها المدرسة لرفضها تسجيل أبنائه. Advertisements وقال مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص عبد الكريم حسن بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن ما قام به من مناهضة لزيادة الرسوم حق مشروع لضمان استقرار التلاميذ بالمدرسة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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