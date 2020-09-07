كورونا تستفرد بالأشخاص ذوي الأمراض غير المعدية

أجرت منظمة الصحة العالمية دراسات جديدة بخصوص كورونا حيث قالت، إن الأشخاص الذين يعانون من أمراض غير معدية أكثر عرضة للوفاة في حال الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب المنظمة فإن سبعة من كل عشر وفيات على مستوى العالم سببه أمراض القلب والسرطان والأوعية الدموية والسكري والجهاز التنفسي وأمراض غير معدية أخرى. وتقتل الأمراض غير المعدية أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم مع استحواذ الدول ذات الدخل المنخفض على النسبة الأعلى.

Advertisements

وقال رئيس الفريق الأممي بحسب الحدث السوداني، إن الأمراض غير المعدية تزيد من التعرض لعدوى كورونا واحتمال حدوث مضاعفات لدى المصاب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)