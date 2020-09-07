مساعدات مصرية للمتأثرين بالسيول والفيضانات

وصلت أمس إلى مطار الخرطوم الدولي طائرتان مصريتان تحملان مساعدات انسانية ( خيام ومواد غذائية) تقدر بحوالي23 طناً ونصف لدعم المتأثرين بالسيول والفيضانات بالسودان, بعد إعلان حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر بسبب السيول والفيضانات.

وكان في استقبال الطائرتين بالمطار وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذة لينا الشيح ومفوض الشئون الانسانية الأستاذ عباس فضل الله ونائب السفير المصري بالخرطوم السفير نادر زكي.

Advertisements

وتقدمت وزيرة العمل في تصريحات صحفية بالمطار بالشكر للحكومة والشعب المصري في وصول أول طائرتين من الجسر الجوي واستجابتها السريعه بعد أن أعلنت الحكومة السودانية حالة الطوارئ لمجابهة السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد.

وأشارت وزيرة العمل بحسب صحيفة آخر لحظة إلى أن هذه المساعدات المصرية تعكس روابط الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين, مؤكدة استعداد السودان للتعاون مع مصر لإدارة الكوارث والأزمات بين البلدين.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)