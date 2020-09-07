قنوات سودانية تتجه لمقاضاة “عرب سات”

تتجه مجموعة من القنوات السودانية لمقاضاة الشركة العربية للاتصالات “عرب سات” التي أبرمت معها عقود احتكار للبث عبر أقمارها بصورة حصرية مما يخالف قوانين محاربة الاحتكار حسب القانون السوداني، الأمر الذي تضررت منه هذه القنوات خاصة وإن هنالك شركات أخرى تعمل في نفس مدار “عرب سات” وتقدم عروضاً بنفس القيمة التي قدمها عرب سات دون أن تشترط الحصرية وبنفس الأسعار.

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وقد اعتبرت القنوات السودانية بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن عقودها مع “عرب سات” ما هي إلا عقود إذعان فرضتها ظروف اقتصادية طاحنة وضغوطات كبيرة من وزير إعلام النظام البائد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)