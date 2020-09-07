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رجل أعمال بارز يتعرض لخسائر كبيرة

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ظل رجل أعمال محسوباً على النظام البائد، يتعرض لخسائر كبيرة بعد سقوط النظام، والرجل ظل يقدم الدعم للنظام البائد في كل المحافل.

 

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مقربون منه قالوا إنه لم يعد لديه أي استثمار الآن بعد التراجع المستمر في شركاته الاستثمارية بحسب صحيفة السوداني الدولية.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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