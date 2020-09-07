ظل رجل أعمال محسوباً على النظام البائد، يتعرض لخسائر كبيرة بعد سقوط النظام، والرجل ظل يقدم الدعم للنظام البائد في كل المحافل.
مقربون منه قالوا إنه لم يعد لديه أي استثمار الآن بعد التراجع المستمر في شركاته الاستثمارية بحسب صحيفة السوداني الدولية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر رجل أعمال بارز يتعرض لخسائر كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.