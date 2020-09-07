الإثنين 7 سبتمبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 بدأ بروفيسور صديق تاور عضو المجلس السيادي اليوم زيارة لولاية نهر النيل تستمر حتى غد الثلاثاء يقف من خلالها على أحوال المواطنين وحجم الأضرار الناتجة جراء الفيضانات بمناطق حجر العسل والبسابير بمحلية شندي، والمناطق المتضررة بمحلية المتمة، منطقة أم رهو بمحلية الدامر، منطقة كرني والمناطق المتضررة بمحلية أبو حمد.

Advertisements وكان في استقباله بمنطقة حجر الطير بالطريق الغربي بمحلية المتمة دكتورة آمنة أحمد المكي والي الولاية وعدد من أعضاء حكومتها. ويشتمل برنامج الزيارة على إجتماعات ولقاءات خاصة ، ويرأس سيادته اللجنة العليا للطوارئ بأمانة الحكومة بالدامر،ويتفقد قيادة سلاح المدفعية وشركة أسمنت عطبرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر تحرك من مجلس السيادة بشأن أضرار الفيضانات بنهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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