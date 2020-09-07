عاجل| حمدوك يصل سنجة.. ما الأسباب؟

وصل مدينة سنجة حاضرة ولاية سنار اليوم رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك والوفد المرافق له والمكون من وزير الداخلية والعمل ووزير رئاسة مجلس الوزراء وابراهيم الشيخ ممثل قوى الحرية والتفيير فىى زيارة تستغرق يوما واحدا وذلك لمؤازرة المتضررين من فيضانات النيل الأزرق التي اجتاحت سنار مؤخرا.



وكان فى استقباله بمهبط الفرقة 17 مشاة بسنجة والى سنار الماحى سليمان وأعضاء حكومة الولاية وتلقى حمدوك التحية العسكرية من ضباط وضباط صف وجنود الفرقة وتفقد الطابور.

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