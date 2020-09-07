- 1/3
- 2/3
- 3/3
الإثنين 7 سبتمبر 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ى تضامن الجامعة الكامل مع السودان ومساندته في جهوده لمواجهة تداعيات السيول والفيضانات التي اجتاحت عدداً من مناطق البلاد وتسببت في وفاة عشرات من المواطنين وتضرر أكثر من نصف مليون شخص وانهيار كلي أو جزئي لأكثر من 100 ألف منزل.
وتقدم أبو الغيط بخالص تعازيه لجمهورية السودان، قيادة وحكومة وشعباً، ولأسر ضحايا هذه الكارثة، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط وجه بتقديم دعم مالي عاجل للحكومة السودانية من صندوق دعم الشئون الإنسانية لدى الجامعة العربية لمساعدة الحكومة على مواجهة تداعيات هذه الكارثة وتوفير الإغاثة للمتضررين من هذه السيول والفيضانات.
كما أوضح المصدر أن أبو الغيط وجه أيضاً بالعمل نحو سرعة عقد الآلية المشتركة بين الجامعة العربية والجهات المختصة بالشئون الإنسانية في الحكومة السودانية لوضع خطط عاجلة لدعم السودان على الصعيدين الإغاثي والتنموي واستكمال بحث المشروعات التي يمكن أن تنفذها الجامعة في هذا المضمار في المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجامعة العربية تؤكد تضامنها مع السودان في مواجهة تداعيات السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.