عاجل| إصابة زوجة البشير بالفشل الكلوي الحاد.. وتوصية بعلاجها بالخارج

الإثنين 7 سبتمبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشف مستشار هيئة الدفاع السودانية، هاشم أبو بكر الجعلي، عن إصابة وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول عمر البشير الثانية، بالفشل الكلوي والضغط ومرض السكري، ووجود توصية من الأطباء بضرورة تلقيها العلاج بالخارج لمعاناتها من هذه الأمراض.



وأكد الجعلي أن وداد بابكر أدخلت المستشفى، وأنه سجل لها زيارة بعد منحه الإذن من النيابة العامة للاطمئنان على صحتها التي وصفها بالحرجة، موضحا أنها تعاني من السكر والضغط ومرض الفشل الكلوي الحاد، بسبب وجودها في السجن منذ 10 أشهر، وأضاف أن المدة القصوى للحبس قانونيا هي 6 أشهر وبعدها من المفترض أن تحال إلى المحكمة.

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وكانت نيابة الثراء الحرام والمشبوه، نقلت المتهمة وداد بابكر إلى مستشفى البراحة لتلقي العلاج اللازم لها، وجددت لها فترة الحبس لأسبوعين من داخل المستشفى.

وألقي القبض على بابكر أواخر العام الماضي إثر اتهامات لها بالاستيلاء على أراضٍ وأملاك شاسعة، إضافة إلى أرصدة تقدر بمئات الملايين من الدولارات في بنوك أجنبية.

ولم تنجب بابكر أبناء للبشير كما زوجته الأولى، وكانت تلقب في السودان بـ ”الهانم“، وظلت تتمتع بنفوذ واسع في البلاد، منذ زواجها من البشير في العام 2001.