الجزيرة .. ارتفاع خسائر فيضان النيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس المجلس القومي للدفاع المدني اللواء أحمد عمر سعيد إن منسوب النيل سيرتفع اليوم الاثنين إلى (17.67) متر ، داعيا المواطنين الذين يسكنون بالقرب من النيل لاخذ الحيطة والحذر .

وقال سعيد لـ(السوداني) وضع منسوب النيل حرج ولو استمر هكذا سيخرج عن السيطرة ، وسيخلف دماراً في الارواح والممتلكات والبنى التحتية ، واضاف: حدثت كسورات بعدد من المناطق ،ويوجد تسريب عال جدا من الجسور وهذا يشكل تهديدا لعدد من المناطق تمت معالجتها ، مؤكداً اضطلاع الدفاع المدني والجهات ذات الصلة بجهود كبيرة لمنع تسرب المياه لداخل الأحياء السكنية .

وأعلنت وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، عن توجيه أجهزتها المختصة بتسريع إجراءات الخطة الإسكانية لترحيل سكان منطقة ود رملي الذين ظلوا يتأثرون بالفيضان سنوياً، وناشدت الوزارة المواطنين السكن في الموقع الجديد تفادياً للفيضان.

في سياق آخر كشفت اللجنة الفنية لطوارئ الخريف بوزارة الصحة بولاية الجزيرة ، عن ارتفاع حجم الخسائر الناجمة عن فيضان النيل بانهيار كلي لنحو 247منزل وانهيار جزئي لعدد 797 منزل ووفاة 10اشخاص وإصابة 5 آخرين وتأثر نحو 1133 أسرة بالولاية.

وقال مساعد المدير العام وزارة الصحة بالولاية مدير الطب الوقائي د. أسامة عبد الرحمن الفكي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الفنية للطواري ،إن إحصائية اللجنة كشفت عن تأثر عدد 30اسرة بمنطقة بتري وتأثر 300اسرة بمنطقة الجديد عمران مما نتج عنه انهيار 160 منزل انهيارا كليا و140 منزل انهيارا جزئيا.

ومن جانبه كشف مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة الرشيد سيد أحمد عن انهيار 20 مرفقا حكوميا و858 من دورات المياه ونفوق نحو 58 من الماشية.

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