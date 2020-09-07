غدا البرهان إلى اريتريا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: غادر صباح اليوم متوجها إلى دولة إريتريا في زيارة قصيرة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان يرافقه مدير جهاز الأمن والمخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد ورئيس هيئة الإستخبارات العسكرية اللواء ركن ياسر محمد عثمان وكان في وداعه بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق ركن إبراهيم جابر إبراهيم والفريق محمد الغالي الأمين العام لمجلس السياده الانتقالي.

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