زيارة السوباط للقناة والتقديرات الخاطئة!.. بقلم عبد الباقي حسب الرسول

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* قام السيد هشام السوباط رئيس نادي الهلال المتصالح جدآ مع نفسه والساعي للم الشمل الهلالي ظهر أمس بزيارة لقناة النادي ورغم ان الزيارة أكثر من عادية وتندرج ضمن مهامه كرئيس للنادي من أوجب واجباته تفقد كل ما يتعلق بالنادي إلا أن ردود الفعل وصلت مرحلة المبالغة فالبعض يرى أن ذلك إنكسار من رئيس النادي وتودد لإدارة القناة والبعض الآخر يقول أن الرئيس قصد بذلك تقديم فروض الولاة والطاعة لمنسقة العهد البائد التي تتبوأ مقعد مدير عام القناة حتى تكف عن هجومها المتواصل عليه.

* وحدهم العقلاء هم من تعاملوا مع الزيارة بتقديرات صائبة فالسيد الرئيس من واجباته ان يقف بنفسه على كل مايتعلق بالنادي والقناة هي قناة النادي ومن الطبيعي ان يذهب بنفسه ليعرف كل صغيرة وكبيرة عنها وهذه هي المؤسسية وهذه هي المسئولية وهو ما يجعلنا نتفاءل بعودة كل شيء إلى وضعه الطبيعي والسليم.

* هذا بكل تأكيد لا ينفي استغلال مديرة القناة وبخبث الصورة وتوزيعها بسرعة على المواقع الإلكترونية بغرض إحداث ربكة في الأوساط الهلالية التي أجمعت على لجنة التطبيع ومحاولة إظهار السوباط بالحليف الجديد للكاردينال لضرب شعبيته التي بدأت تتعالى يوماً بعد يوم. وهذا لعمري إستفتاء حقيقي لمدى كره الأهلة للعهد الاغبر ولعرابيه.

* ينبغي على الكاردينال ومنسقته والكورال ان يخلوا طرفهم تمامآ عن القناة ويحملوا كل متعلقاتهم ويذهبوا إلى مكان اخر عسى ولعل أن يجدو فيه الشو الإعلامي الذي يبحثوا عنه فالقناة تحمل إسم الهلال وهم الآن خارج دائرته الرسمية بعد أن لفظتهم الجماهير وعبرت عن رائها الحقيقي فيهم.

* العقد الذي يتحدث عنه الكاردينال بتبعية القناة لإدارته حتى العام ٢٠٢٩م هو عقد باطل لن يصمد أمام المحاكم ويمكن نسفه من جلسة واحدة ووصيتي للكاردينال ان يتخلى عن أساليب الإحتيال المكشوفة ويسلم العُهدة للمجلس الجديد الذي إتضح تمامآ أنه حريص على حقوق واصول الهلال ولن يترك أي شيء يتعلق بالنادي خارج عهدته ونأمل أن يتعامل الكاردينال بالعقل حتى لا يُجبر على التعامل بلغة القانون الغليظة حينها سيكون منظره جبانآ حتى أمام هتيفته.